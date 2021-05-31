البيضاء : 12490 مترشحا للباكالوريا بعمالة مولاي رشيد

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( قطاع التربية الوطنية )، بعمالة مقاطعات مولاي رشيد ( الدار البيضاء) ، أن ما مجموعه 12490 مترشحة ومترشحا سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021، على مستوى العمالة .

وحسب معطيات إحصائية للمديرية ، فإن إجمالي عدد المترشحين خلال هذه الدورة زاد بنسبة 32ر17 بالمائة مقارنة بدورة 2020 ( 10646 مترشحا ).

وتابعت أن توزيع إجمالي مترشحي 2021 ، حسب الشعب والمسالك، شمل المتمدرسين (الثانية بكالوريا) ، والذين بلغ عددهم 5088 ( زائد 27 ر13 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 / 4492 مترشحا).

كما أن هذا التوزيع شمل المتمدرسين (الأولى بكالوريا)..5047 مترشحة ومترشحا ( زائد 32ر5 بالمائة / 4792 مترشحا سنة 2020 )، علاوة على المترشحين الأحرار ( 2355 مترشحا سنة 2021 مقابل 1362 مترشحا سنة 2020 // زائد 91 ر72 بالمائة).

وبخصوص مراكز إجراء الامتحانات حسب الأقطاب ، دورة يونيو 2021 ، فإنها تتوزع إلى 7 بالنسبة للامتحان الوطني ( قطب الآداب والتعليم الأصيل) ، و24 ( الامتحان الوطني / القطب العلمي والتقني والمهني)، و2 (الامتحان الجهوي/ قطب الآداب والتعليم الأصيل) ، و20 (الامتحان الجهوي / القطب العلمي والتقني والمهني)، و9 ( الامتحان الجهوي / المترشحون الأحرار).