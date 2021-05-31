برلماني فرنسي : المغرب البلد “الأكثر استقرارا” في منطقته

أكد النائب البرلماني الفرنسي أنطوان هورث، أن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في منطقته، مبرزا الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة.

وخلال لقاء مع القنصل العام للمملكة في ستراسبورغ ادريس القيسي، اليوم الإثنين، عبر هورث، النائب البرلماني عن المقاطعة الخامسة ل “باران” عن ارتياحه لجودة الشراكة المغربية- الفرنسية في مختلف مجالات التعاون.

كما جدد التأكيد، بهذه المناسبة، على “الدعم الثابت” للجمهورية الفرنسية للمملكة المغربية. من جهة أخرى، أشاد السيد هورث، وهو مزارع وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية “بالمشاركة الفعالة والدينامية” لوفد الفلاحين المغاربة الذين التقى بهم مؤخرا خلال لقاء مغاربي .