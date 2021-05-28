طنجة … ضبط عشرات الآلاف من الأقراص المخدرة معدة للتهريب

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 63 سنة، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية، قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل الشاحنة التي يسوقها، عن حجز 71 ألف و177 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وتم الاحتفاظ بالمشبته فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتجديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبدلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.