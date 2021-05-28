فاس … تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مكونة من 22 شخصا

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاربعاء، من توقيف 22 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالكسر وترويج المخدرات والاختطاف والتزوير واستعماله واحتلال الملك العام والتهديد والابتزاز.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية، يتحدد في تقمص بعض افرادها لصفة حراس سيارات وابتزاز مستعملي الطريف وتوفير معطيات لباقي المشتبه فيهم لتسهيل سرقة المركبات المركونة والمنازل، فضلا عن ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، والمشاركة في اقتراف عمليات احتجاز واختطاف والمطالبة بفدية مالية.

وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي، بضيعة فلاحية بضواحي تاونات، ومنازل باقي الموقوفين بفاس، عن حجز أدوات تستعمل في تكسير الأقفال وسبع سيارات وثلاثة دراجات نارية تحمل صفائح مزورة، علاوة على أسلحة بيضاء ومسدس بلاستيكي وصدريات صفراء وكمية من مخدر الشيرا وقنينات من المشروبات الكحولية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية ضيط 22 شخصا وتقديمهم أمام النيابة العامة بفاس، للاشتباه في تورطهم في اقتراف أعفال إجرامية مماثلة في إطار نشاط نفس الشبكة الإجرامية.