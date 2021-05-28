طوكيو.. تسليط الضوء على التجربة المغربية للتطعيم ضد كوفيد-19

سلط سفير المغرب لدى اليابان، رشاد بوهلال، أمس الخميس في طوكيو، الضوء على تجربة المغرب الرائدة إفريقيا في مجال التطعيم ضد كوفيد-19، خلال أشغال الجمعية العامة لجمعية الصداقة اليابانية – المغربية.

وأبرز بوهلال، في مداخلة له، خلال هذا الجمع، الذي شهد حضور العديد من الشخصيات، خاصة السفير كاتسوهيكو تاكاهاشي، مساعد وزير الخارجية الياباني والمدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة، وهاروكو هيروز، رئيسة جمعية الصداقة اليابانية – المغربية وسفيرة اليابان السابقة لدى المملكة، أن المغرب كان أول بلد إفريقي يطلق حملة وطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 في يناير 2021، مشيرا إلى أن حوالي 8,148 مليون شخص، بينهم الأجانب المقيمون في المملكة، تلقوا، حتى الآن، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.

كما ذكر بوهلال أن المغرب لطالما أعرب عن استعداده لتقاسم خبرته مع البلدان الإفريقية في مجال تنظيم وتخطيط حملات التطعيم ضد كوفيد-19.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن استراتيجية الممكلة اتسمت أيضا بالتضامن مع البلدان الإفريقية المتضررة من الجائحة، مذكرا بأن المغرب أرسل، بتعليمات من الملك محمد السادس، مساعدات طبية عاجلة إلى نحو 20 دولة إفريقية في يونيو الماضي دعما لجهودها في مكافحة كوفيد- 19.