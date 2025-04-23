مراكش تحتضن المؤتمر الخامس لأمراض الجهاز التنفسي

تستعد مراكش لاحتضان مؤتمر طبي دولي بارز في مجال أمراض الجهاز التنفسي، وذلك يومي 2 و3 ماي المقبل بفندق كنزي روز غاردن، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المغاربة والدوليين.

ويُعد هذا المؤتمر محطة علمية مهمة في مجال الصحة التنفسية، حيث يجمع محاضرين مرموقين من أوروبا وإفريقيا، ما يجعله منصة دولية لتبادل الخبرات والمعارف بين المهنيين في هذا التخصص الطبي الدقيق.

وقد رسخ المؤتمر مكانته كموعد سنوي ثابت يحظى بسمعة واسعة بين الأوساط الطبية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي تصريح له، أكد الدكتور عز الدين محمادي أن برنامج المؤتمر يشمل مواضيع كلاسيكية تتعلق بأمراض الرئة، إضافة إلى مناقشة أمراض نادرة، كما سيعرف الحدث تنظيم ورشات عمل علمية تركز على الذكاء الاصطناعي والطب الشرعي، حيث سيتم تقديم حالات سريرية في شكل اختبارات من طرف الخبراء المشاركين.

وأضاف الدكتور محمادي أن جمعية أطباء أمراض الرئة بمراكش (APPREM)، الجهة المنظمة للمؤتمر، ملتزمة بمواكبة أحدث التطورات التقنية والعلاجية في مجال الأمراض التنفسية، من خلال هذا الموعد العلمي السنوي الذي أضحى مرجعاً في هذا التخصص.

ويُعد المؤتمر فرصة ثمينة للمهنيين في طب الجهاز التنفسي داخل المغرب وخارجه، إذ يسعى إلى تعزيز الابتكار الطبي، وفتح آفاق جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية، والإسهام في النهوض بالمستوى العلمي والمهني للمتخصصين في هذا المجال الحيوي.

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