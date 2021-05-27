بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع طفيف

استهلت بورصة البيضاء، تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف، بعد تسجيل مؤشرها الرئيسي مازي ارتفاعا ب0.10 في المئة، محققا 12.128.69 نقطة.

وسجل MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة زيادة ب0.14 في المئة، محققا 991.95 نقطة، في حين حقق ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على اساس مستمر 0.10 في المئة، مسجلا 9.867.96 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فسجل نسبة 0,16 في المئة، محققا 913,53 نقطة.

وعلى صعيد القيم، سجلت ريس دار السعادة (+3.46 في المائة) وهو افضل اداء في الجلسة الصباحية، متبوعة بريسما (+1.65 في المئة) وأوطوهال (+1.45 في المئة).

وفي قائمة الانخفاض، هناك SMI ب3.99 في المئة، متبوعا بأنفوليس (-1.82 في المئة) وإمورونت أنفيست (-1.53 في المئة).