ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

أعلن ريال مدريد رحيل مدربه الأسطوري زين الدين زيدان بشكل رسمي عن تدريب الفريق الإسباني.

وجاء رحيل زيدان بناء على طلبه حيث قرر عدم الانتظار لنهاية عقده, التي تشير تقارير صحفية إلى أنه كان سينتهي في صيف 2023.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى خلافات في وجهات النظر بين زيدان وإدارة ريال مدريد الممثلة بفلورنتينو بيريز، بينما هناك من تحدث عن رغبة زيدان في خوض تحديات جديدة.

وأوضح ريال مدريد أنّه يحترم قرار زيدان ويتمنى له الأفضل في مسيرته.

قرار زيدان بالاستقالة جاء بعد خروج الفريق بدون أي لقب في الموسم المنصرم، كما أنه شعر بعدم دعم الإدارة له في الأوقات الصعبة، خاصة ما يتعلق بتسريب أخبار تتحدث عن احتمالية إقالته.

وتدور شائعات بشأن اسم المدرب الجديد الذي سيحل مكان زيدان، إذ تتردد أسماء كل من الإيطاليين أنطونيو كونتي وأليغري والألماني يواكيم لوف والإسباني راوول غوانزاليس.