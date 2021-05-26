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توقيع اتفاقية شراكة لإحداث فضاء جامعي للتشغيل بالرشيدية
تم التوقيع، أخيرا بالرشيدية، على اتفاقية شراكة من أجل إحداث فضاء جامعي للتشغيل داخل الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، وتعزيز القدرات الإدارية للشباب. ووقعت هذه الاتفاقية بين جامعة مولاي إسماعيل والكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية وبرنامج جمعية تطوير التعليم والتكوين بالخارج والوني-بروكسيل في المغرب، والمندوبية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات فيأكمل القراءة »
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