أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الخميس من جريدة الصباح

“التحقيق في تلاعبات إعفاءات كورونا” … “بنموسى للملك: الوقت يداهمنا”… “إسبانيا تجند مبيضي الأموال”… “اختطاف تلميذة ينتهي بالقتل”… “20 مليونا لإعذار 50 طفـلا بالبيضـاء!”… “شبكة تنصب بـ”كابانوات” زناتة”… ملف خاص بعنوان “الكوكايين… دمقرطة “البلية”… خاص حول “الوخز بالإبر… العلاج بتوازن الطاقة”… “الضرائب تمهل الأندية”… “إيقاف منتحل صفة الناطق باسم الملك”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الخميس من جريدة الصباح.