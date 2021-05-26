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جمعية آباء و أولياء ثانوية ابن هشام تنظم حفلها الختامي بالبيضاء

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نظمت جمعية آباء و أولياء الثانوية الإعدادية ابن هشام بعمالة مقاطعة الحي الحسني، أخيرا، الحفل الختامي لتظاهراتها الثقافية تحت شعار “لنجعل من زمن كرونا فرصة للابداع الثقافي و التربوي “.

ونوه محمد محفاض، رئيس الجمعية، خلال هذا الحفل الذي حضره رؤساء مصالح المديرية الاقليمية واطر الاكاديمية وفعاليات ثقافية و جمعوية، بمجهودات الأطر التربوية في تأطير و توجيه التلاميذ، وبالمستوى العالي لإنتاجاتهم الأدبية والتشكيلية، فضلا عن تكريم المؤسسات المتوجة (المختار السوسي، ملوية، و الامام الغزالي) بهدايا قيمة .

وذكر رئيس الجمعية، في نهاية الحفل بأن مؤسسة ابن هشام، ستحتفل السنة المقبلة بالذكرى الخمسينية لها، مشيرا الى أنها أول وأقدم مؤسسة بالحي الحسني، أو ماكان يسمى بالدرب الجديد.

 

منذ ساعة واحدة
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