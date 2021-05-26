جمعية آباء و أولياء ثانوية ابن هشام تنظم حفلها الختامي بالبيضاء

نظمت جمعية آباء و أولياء الثانوية الإعدادية ابن هشام بعمالة مقاطعة الحي الحسني، أخيرا، الحفل الختامي لتظاهراتها الثقافية تحت شعار “لنجعل من زمن كرونا فرصة للابداع الثقافي و التربوي “.

ونوه محمد محفاض، رئيس الجمعية، خلال هذا الحفل الذي حضره رؤساء مصالح المديرية الاقليمية واطر الاكاديمية وفعاليات ثقافية و جمعوية، بمجهودات الأطر التربوية في تأطير و توجيه التلاميذ، وبالمستوى العالي لإنتاجاتهم الأدبية والتشكيلية، فضلا عن تكريم المؤسسات المتوجة (المختار السوسي، ملوية، و الامام الغزالي) بهدايا قيمة .

وذكر رئيس الجمعية، في نهاية الحفل بأن مؤسسة ابن هشام، ستحتفل السنة المقبلة بالذكرى الخمسينية لها، مشيرا الى أنها أول وأقدم مؤسسة بالحي الحسني، أو ماكان يسمى بالدرب الجديد.