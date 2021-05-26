تم، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاق تعاون بشأن إنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتجمع “UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services”.

وتندرج هذه الاتفاقية، الموقعة بالأحرف الأولى من قبل المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) وممثل تجمع “UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services”، هشام الهبطي، في إطار نشاط “التشغيل” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية.

ويروم تطوير هذه المنصة الرقمية تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة..). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.

وسيتم، بعد ذلك، توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية…)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.

وهكذا، ستسهم هذه المنصة الرقمية الجديدة في النهوض بمنظومة لصنع القرار قائمة على الأدلة والمعطيات الموثوقة “Evidence Based Policy” قصد تنوير عملية صنع القرار من قبل مختلف الفاعلين في سوق الشغل، لاسيما فيما يتعلق بالتكوين، والتشغيل، وتنظيم سوق الشغل.