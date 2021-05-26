أخنوش يجري مباحثات لدعم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس (الثلاثاء)، عبر تقنية المناظرة المرئية، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، ركزت بالأساس على دعم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار أول زيارة افتراضية لأوديل رينو باسو للمغرب، كان مناسبة للتطرق لإمكانيات دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، ولا سيما المشاريع الفلاحية المتكيفة والفعالة بيئيا، والمشاريع التي قد تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تلك المتعلقة بالتثمين وخاصة بقنوات التسويق (أسواق الجملة والمجازر).

وأضاف البلاغ أن الطرفين، اللذين ثمنا جودة العلاقات التي تجمع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تطرقا خلال هذا الاجتماع لأهمية الفلاحة في إطار هذا التعاون، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت أيضا على المشاريع المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر والتي قدم لها الدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولا سيما مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لحماية سهل سايس الذي حصل على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذا هبة من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي.

وخلص البلاغ إلى أنه تمت أيضا مناقشة سبل التعاون مع المكتب المستقل لتنسيق الصادرات “موروكو فودكس” (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات)، خاصة ما يتعلق بتنويع الأسواق.

(ومع)