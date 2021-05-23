الصباح السياسي
أزمة الثقة تواجه استحقاقات 2021
العضراوي: الأحزاب تتحمل مسؤولية ضعف الخطاب السياسي وعدم تجديد النخب أعاد إعلان وزارة الداخلية عن أجندة انتخابات 2021 النقاش مجدداً حول عدد من القضايا المتعلقة بالاستحقاق والمشاركة والعزوف الانتخابي، والمحاصصة السياسية والخروقات والمال السياسي. وإذا كانت الاستحقاقات المقبلة تشكل محطة مهمة في تاريخ التجربة اليمقراطية، فإن الظرفية التي تأتي فيهاأكمل القراءة »
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