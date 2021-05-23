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سفير: اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتوافق بشكل تام مع رؤية الملك
أكد سفير المغرب في إيطاليا، يوسف بلا، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتوافق بشكل تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية كبرى لإفريقيا في السياسة الخارجية للمغرب. وأضاف بلا، خلال مداخلة له في ندوة افتراضية نظمتها، الخميس، الجمعية الإيطالية “دبلوماتية” حول موضوع “إفريقياأكمل القراءة »
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