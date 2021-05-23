fbpx
أخبار 24/24

أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

منذ 4 ساعات
0

“مكالمة تطيح بتصميم تهيئة طنجة”… “حسابات مزورة لاختلاس 10 ملايير”… “إطـلاق النــار بين الدرك وأباطرة”… “العثماني يرفع سقف المظلومية”… “مذكرة بحث تلاحق رئيس جامعة”… “قيادة بوليساريو: تاريخ من الاغتصاب”… ملف سياسي بعنوان “الأحزاب في امتحان الثقة”… “مختل يذبح مؤذنا بسيدي إيفني”… “إيداع مرتكبي جريمة آسفي السجن”… “رفع الحجر… هجرة جماعية إلى “عين الذياب”…”فيفا” يكلف لقجع بملف المونديال”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة في عدد غد الاثنين من جريدة الصباح.

منذ 4 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى