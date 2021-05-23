أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

“مكالمة تطيح بتصميم تهيئة طنجة”… “حسابات مزورة لاختلاس 10 ملايير”… “إطـلاق النــار بين الدرك وأباطرة”… “العثماني يرفع سقف المظلومية”… “مذكرة بحث تلاحق رئيس جامعة”… “قيادة بوليساريو: تاريخ من الاغتصاب”… ملف سياسي بعنوان “الأحزاب في امتحان الثقة”… “مختل يذبح مؤذنا بسيدي إيفني”… “إيداع مرتكبي جريمة آسفي السجن”… “رفع الحجر… هجرة جماعية إلى “عين الذياب”…”فيفا” يكلف لقجع بملف المونديال”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة في عدد غد الاثنين من جريدة الصباح.