وطنية
الاقتراع الفردي يخترق 30 عمالة
الداخلية تنشر لائحة 40 جماعة ستدخل دائرة الاقتراع باللائحة في الانتخابات المقبلة تضمنت الجريدة الرسمية، الصادرة الاثنين الماضي، لائحة 40 جماعة في 30 عمالة أو إقليما، ستدخل دائرة الاقتراع الفردي في الانتخابات المقبلة، تنفيذا للقانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، إضافةأكمل القراءة »
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