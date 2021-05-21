وطنية
“بيجيدي” يخطب ود النرجس
برلمانيون ورؤساء جماعات ومنتخبون يجددون تضامنهم معه تلقى حميد النرجس، أحد مؤسسي الأصالة والمعاصرة، والرئيس الأسبق لجهـة مراكش، عرضا سياسيا من قيادة العدالة والتنمية من أجل الترشح برمز “المصباح” في دائرة الرحامنة. وعلمت “الصباح” أن قيـاديين بارزين في العدالة والتنمية، اتصلوا بالنرجس من أجل إقناعه بالترشح في الانتخابات التشريعية والجهويةأكمل القراءة »
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