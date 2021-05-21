خاص
تحفيز التشغيل… أولوية جهوية
اتفاقيتا شراكة بـ 406 ملايين درهم للنهوض بالمقاولات الصغرى جرى، أخيرا بفاس، التوقيع على اتفاقيتي شراكة لحفز التشغيل بجهة فاس-مكناس، بغلاف مالي قدره 406.80 ملايين درهم، في إطار عقد البرنامج 2020/2022 بين الدولة وجهة فاس مكناس، حضره محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس،أكمل القراءة »
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