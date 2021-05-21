خاص
فاس… قطب اقتصادي صاعد
مركز جذب لاستثمارات ومشاريع تنموية ستعيد إلى المدينة بريقها تشهد فاس حركية ودينامية اقتصادية تجعل منها مركز جذب لاستثمارات ومشاريع تنموية ستعيد إليها بريقها الاقتصادي، وتؤهلها لاحتلال مركز مهم ومتقدم في خريطة المدن الاقتصادية الصاعدة، بفضل مؤهلاتها الطبيعية والبشرية وموقعها الإستراتيجي وإمكانياتها التي توفر لها مناخا ملائما لجلب الاستثمارات الوطنيةأكمل القراءة »
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