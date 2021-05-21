الرياضة
العرايشي: نحن في خدمتكم
الكاتب العام للوزارة يدعو الجامعات للتأهيل وتنويه بالأكاديمية الأولمبية أكد فيصل العرايشي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، أن السنتين الأخيرتين تميزتا بعدم استقرار الرياضة الوطنية بصفة عامة، بسبب الإكراهات الناجمة عن الوضعية الوبائية في العالم، التي فرضتها جائحة كورونا. وأوضح العرايشي في الجمعين العامين للجنة الأولمبية لموسمي 2019و2020، أنه كانأكمل القراءة »
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