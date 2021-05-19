توقيع اتفاقية شراكة لدعم ومواكبة العرض الصحي بميدلت

تم، اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم ميدلت، التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بدعم ومواكبة العرض الصحي بالإقليم.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وعامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية)، وممثلي المجلس الإقليمي لميدلت، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية أطلس للصحة بميدلت، إلى دعم ومواكبة العرض الصحي بإقليم ميدلت.

وتتضمن مواد الاتفاقية اقتناء سيارات إسعاف ووحدات طبية متنقلة، وتجهيزات طبية، وكذا توفير الموارد البشرية الصحية، وتنظيم القوافل الطبية بإقليم ميدلت.

وتروم الاتفاقية أيضا دعم صحة المرأة والطفل، والرفع من جودة وملاءمة الخدمات الصحية، وضمان حق الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق البعيدة عن المراكز الصحية، والرفع من جاذبية المجال وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وتم على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية توزيع 20 نظارة طبية على تلميذات وتلاميذ العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، في انتظار توزيع 1441 نظارة طبية على تلاميذ مختلف المستويات الدراسية (ابتدائي، ثانوي إعدادي، وثانوي تأهيلي).

وجرى، بنفس المناسبة، التي عرفت حضور مسؤولين بقطاع الصحة، وممثلي المصالح المركزية، والمجتمع المدني، وعدد من الشخصيات، توزيع ثلاث سيارات إسعاف لفائدة دور الأمومة في مناطق إملشيل وتونفيت وكرامة بإقليم ميدلت، وكذا سيارة أخرى لنقل مرضى القصور الكلوي بمنطقة الريش.

(ومع)