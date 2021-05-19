آيت الطالب يزور مركزين لتصفية الدم بميدلت

قام وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، بزيارة مركزين لتصفية الدم في ميدلت ومنطقة الريش.

وأشرف آيت الطالب، رفقة عامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، ومسؤولين بقطاع الصحة، وممثلي المصالح المركزية، وعدد من الشخصيات، على تدشين مشروع توسيع مركز تصفية الدم بميدلت.

وقدمت لآيت الطالب والوفد المرافق له شروحات حول هذا المركز الذي يخضع للتوسعة والتجهيز بهدف المساهمة في تحسين ظروف رعاية المرضى المصابين بالقصور الكلوي الحاد عن طريق الرفع من نسبة المستفيدين على مستوى الإقليم.

ويتكون المركز، الذي تتم توسعته بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على الخصوص، من قاعة لتصفية الدم ومرفقاتها، ويضم ثمان آليات مجهزة بأسرة ونظام التشبيك الخاص بتصفية الدم لعشر آليات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي ستصل طاقته الاستيعابية 24 شخصا، ثلاثة ملايين و390 ألف درهم.

كما زار الوزير والوفد المرافق له ورش إحداث مركز تصفية الدم بمنطقة الريش، عبر تأهيل جناح بناية المستشفى القديم للمدينة.

ومن المرتقب أن يبلغ عدد المرضى المتكفل بهم في هذه البنية الصحية بالريش، التي ستبلغ طاقتها الاستيعابية تسعة أسرة، 16 مريضا، مع استهداف الساكنة المنحدرة من مناطق الريش ودائرتي كرامة وإملشيل بإقليم ميدلت.

(ومع)