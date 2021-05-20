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ملف الصباح

دجاجـة تبيـض ذهبـا

منذ 43 دقيقة
عاطلون يستدرجون مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق شهرة واسعة وأرباح خيالية تحولت “الستوريات” والفيديوهات الفاضحة إلى مشروع يحقق عائدات مالية مهمة، بل صارت طريقا للاغتناء السريع، وهو ما دفع مجموعة من الأشخاص إلى الإقبال عليها وتقاسمها مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”يوتوب” لاستقطاب فئة من الجمهور، تبحث عن أيأكمل القراءة »


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منذ 43 دقيقة
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