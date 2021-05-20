ملف الصباح
موجة تجتاح الشباب
״يوتوب״ بات ثاني أكثر المواقع زيارة في المغرب وانتقادات للمحتوى العام اجتاحت موجة موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، الشباب المغربي في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت أعداد القنوات على هذا الموقع بشكل قياسي، بالنظر إلى الأرباح التي يجنيها البعض منه. وتعددت إبداعات المغاربة في الفترة الأخيرة، من خلال الإنتاجات المتنوعة للمحتويات، إذأكمل القراءة »
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