الرياضة
الدفاع يواصل إهدار النقاط
الجعفري يثير الجدل في مباراة الفريق الجديدي وتطوان واصل الدفاع الجديدي إهدار النقاط داخل ميدانه، بعدما عجز، أول أمس (الثلاثاء)، عن تحقيق الفوز أمام ضيفه المغربي التطواني، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب العبدي لحساب الجولة 18، وانتهت بالتعادل هدفين لمثلهما. وكان الفريق الجديدي سباقا إلى التهديف، بواسطة شعيب المفتولأكمل القراءة »
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