ملف الصباح
“كـي كنتـي وكـي وليتـي”
أرباح مادية مهمة حولت ربات بيوت إلى ״نساء أعمال״ومستثمرات ينطبق المثل الشعبي “كي كنتي وكي وليتي” على الكثير من “اليوتوبرز” ونجمات “إنستغرام”، واللواتي استطعن تجاوز معاناتهن المادية، وراكمن ثورة مهمة، جعلتهن يعشن حياة الرفاهية، دون حسيب أو رقيب. فبفضل فيديوهات “بايخة” ودون فائدة، نجحن في رفع عدد متابعي قنواتهن على “يوتوب”أكمل القراءة »
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