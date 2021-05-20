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الصباح الفني

أزناك: لا لإقصاء “المراكشيين” من التلفزيون

منذ 29 ثانية
ماجدة أزناك (خاص)
أبدت الممثلة ماجدة أزناك، استغرابها إزاء ما أسمته تغييب العديد من الفنانين المراكشيين عن الأعمال التلفزية و”السيتكومات”. وتتحدث أزناك في الدردشة التالية، عن أعمالها الأخيرة وكذا مشاريعها المستقبلية، كما أبدت قلقها إزاء إقحام مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في المجال الفني. في ما يلي تفاصيل الدردشة:    ما هي الأعمال التي شاركتأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية
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