الرياضة
خاليلوزيتش: أيت الحاج يثير اهتمامي
الناخب الوطني تفادى إعطاء تفاصيل إضافية للصحافة البلجيكية قال وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، إنه مهتم بضم الموهبة المغربية أنور أيت الحاج إلى صفوف المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة. ونقل الموقع الإلكتروني “وال فوت” البلجيكي تصريحا لمدرب الأسود أكد فيه، أنه يراقب أيت الحاج باستمرار، لتتبع مؤهلاته الفنية والبدنية، قبل أنأكمل القراءة »
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