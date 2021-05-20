الرياضة
مساع لاحتواء أزمة برازيليي آسفي
مقترح لتسوية قضية بولاكو ودي سوزا وديا دون اللجوء إلى “فيفا” تسعى إدارة أولمبيك آسفي إلى البحث عن مخرج لاحتواء تداعيات قضية اللاعبين البرازيليين، روبيرت دي سوزا وبولاكو جاردسون ألميدا. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسؤولي الفريق العبدي اتصلوا بوكيل اللاعبين واقترحوا عليه تسوية المشكل بشكل ودي دون اللجوءأكمل القراءة »
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