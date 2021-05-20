الصباح الفني
عمور يطرح “أحلى إبداع”
خطط المغني حاتم عمور، للعودة إلى الساحة الفنية، من خلال طرح كليب أحدث أغانيه بعنوان “أحلى إبداع “. وقال عمور إن أغنيته سيطرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، وعدد من المنصات الرقمية والإذاعية، خلال الفترة المقبلة. ونشر عمور بوستر الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” و”فيسبوك”، واكتفى بالتعليقأكمل القراءة »
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