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إسبانيا تغرق في ورطة غالي
المحكمة الوطنية لمدريد تعيد فتح ملف زعيم “بوليساريو” تأخرت الجارة الشمالية في تدارك خطأ التستر على استقبالها زعيم انفصاليي بوليساريو، وتسببت الدبلوماسية الإسبانية في ارتباك السلطات القضائية بمدريد، إذ أعادت المحكمة الوطنية العليا فتح ملف إبراهيم غالي، المتهم بجرائم ضد الإنسانية، بذريعة انتهاء مرحلة التأكد من هويته. وأفادت وكالة الأنباءأكمل القراءة »
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