الصباح السياسي
الأحـزاب فـي مـزاد التزكيـات
انطلاق موسم الانتخابات بحروب كواليس وقيادات في قفص اتهامات بالإقصاء والتهميش حسمت وزارة الداخلية، في تواريخ الموسم الانتخابي المتنوع، بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، والمأجورين ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس المحلية والجهوية، ومجلس النواب ومجلس المستشارين، من خلال المصادقة على مراسيم. حـرب علـى 150 مليـارا أحزاب تحذر من ״هريف״ الكبار على دعمأكمل القراءة »
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