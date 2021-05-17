الرياضة
ورطة بسبب المشاركة الإفريقية
تأخر البطولة والكأس دفع الجامعة إلى طلب تمديد الحسم في ممثليها إلى 31 يوليوز وضعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” الجامعة في ورطة، بعدما حددت تاريخ 30 يونيو المقبل، موعدا للكشف عن الأندية الأربعة، التي ستشارك في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكنفدرالية الإفريقية، الموسم المقبل. وعلمت “الصباح” أن الجامعة أبلغتأكمل القراءة »
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