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قراصنة أتراك يتحرشون بالبحرية الملكية
سفن عملاقة تحاصر المياه الإقليمية بالجنوب وتستنزف الثروة السمكية و يخصصون مبالغ مالية ضخمة للمتعاونين معهم في كشف تحركات دوريات المراقبة عاد قراصنة أتراك للتحرش بالبحرية الملكية، إذ ترسو 30 سفينة تركية في حدود المياه الإقليمية في الجنوب، قبل أن تقتحمها لاستنزاف الثروة السمكية. وذكر مصدر مطلع لـ “الصباح” أنأكمل القراءة »
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