الصباح السياسي
مغاربة العالم يلجؤون للملك
تنسيقية أحزاب الخارج تؤكد أن لا نموذج تنمويا جديدا دون إشراك فعلي لمغاربة العالم أثار تهميش وإقصاء مغاربة العالم من المشاركة في الانتخابات المقبلة، غضب فروع عدد من الأحزاب المغربية بالخارج. وسارعت تنسيقية ممثلي عدد من الأحزاب بالخارج، إلى المطالبة بالتحكيم الملكي لإنصاف الجالية ضد ما أسمته التهميش والإقصاء السياسيين،أكمل القراءة »
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