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الأردن … وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

منذ 9 ثواني
  حطت صباح الأحد بمطار ماركا المدني بالعاصمة الأردنية عمان ، طائرة عسكرية مغربية محملة بالدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة، بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس ، لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المملكة المغربية فيأكمل القراءة »


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منذ 9 ثواني
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