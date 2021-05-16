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الأردن … وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
حطت صباح الأحد بمطار ماركا المدني بالعاصمة الأردنية عمان ، طائرة عسكرية مغربية محملة بالدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة، بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس ، لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المملكة المغربية فيأكمل القراءة »
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