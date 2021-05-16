الصباح السياسي
المساعدات الإنسانية للفلسطينيين … قرار الملك يجسد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب
أكد محمد بودن، أكاديمي ومحلل سياسي، أن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تجسيد لمركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب. وقال بودن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ” القرار يمثل ترسيخا لمركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب، وقدأكمل القراءة »
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