وطنية
المساعدات الإنسانية للفلسطينيين: مغادرة ثاني طائرة عسكرية في اتجاه العاصمة الأردنية
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، غادرت ثاني طائرة عسكرية، مساء السبت، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، في اتجاه العاصمة الأردنية عمان، على متنها مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين. وتحمل الطائرتان الأولتان عشرين طنا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية موجهة للساكنة الفلسطينيةأكمل القراءة »
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