نسبة ملء السدود بالحوض المائي لسبو تبلغ 74 في المائة

بلغت نسبة ملء حقينات السدود بالحوض المائي لسبو 74 في المائة عند 12 ماي الجاري مقابل 60 في المائة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت وكالة الحوض المائي لسبو أن المخزون المائي المسجل في مختلف سدود الحوض بلغ 1، 4 مليار متر مكعب، منها 6، 2 مليار متر مكعب على مستوى سد الوحدة.

وتتراوح نسبة الملء، حسب المصدر نفسه، بين 50 في المائة بسد القنصرة على وادي بهت و 100 في المائة لسد بوهودة وباب لوطة. كما أن متوسط معدل ملء السدود بحوض سبو يتجاوز المعدل الوطني الذي يبلغ 51 في المائة فقط.

وذكرت الوكالة بأن حوض سبو عرف منذ بداية الموسم الربيعي في 21 مارس الماضي تساقطات عامة بلغت 60 ملم كمتوسط، مبرزة أن هذه التساقطات كان لها وقع إيجابي في تغذية فرشات المياه الجوفية على صعيد الحوض، وتحسين مخزون المياه الجوفية (الآبار، الثقوب المائية، العيون، …) المستغلة لأجل الشرب.

وتمثل هذه المخزونات التي تمكن من تلبية الحاجيات من مياه الشرب والمياه الصناعية ومياه الري، حوالي 50 في المائة من المياه المتوفرة بمجموع سدود المملكة.