بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على انخفاض

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الاثنين)، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعا بنسبة 0,16 في المائة ليستقر في 12.123,96 نقطة.

وسجل مؤشر (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بدوره تراجعا بنسبة 0,05 في المائة ليستقر في 991,09 نقطة . وسجل ماديكس، وهو مؤشر مدمج يشمل الأسهم المتداولة على أساس مستمر، انخفاضا بنسبة 0,16 في المائة ليصل إلى 9.863,47 نقطة.

ومن جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” انخفاضا بنسبة 0,16 في المائة ليستقر عند 917,87 نقطة.