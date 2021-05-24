توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الاثنين)، أن تكون الأجواء مستقرة بوجه عام مع سماء صافية أو مغشاة بسحب عليا.

وستهب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بسهول المحيط الأطلسي الوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية، وما بين 14 و19 درجة فيما تبقى من السواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بكل من السايس والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 24 و30 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وعبدة والشياظمة وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و35 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج في السواحل الأطلسية الشمالية، وقليل الهيجان إلى قوي الهيجان بباقي السواحل، ومحليا قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بين كاب حديد وطرفاية.