كورونا…363 حالة إصابة جديدة و293 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و293 حالة شفاء، وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح سبعة ملايين و635 ألفا و674 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و831 ألفا و397 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 516 ألفا و812 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 505 آلاف و50 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9119 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء – سطات (205)، والرباط -سلا -القنيطرة (48)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (28)، ومراكش آسفي (27)، وسوس ماسة (21)، ودرعة تافيلالت (14)، والداخلة وادي الذهب (14)، والعيون الساقية الحمراء (3)، وحالة إصابة واحد بكل من جهات الشرق، وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس.

وتم تسجيل حالتي وفاة بجهة البيضاء-سطات، وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي الرباط -سلا -القنيطرة ودرعة-تافيلالت.