بورصة البيضاء…أسبوع على وقع الارتفاع

أنهت بورصة البيضاء تداولات الأسبوع الجاري، على نحو إيجابي، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي سجل 12.142,83 نقطة (زائد 0,84 بالمائة) .. (زائد 7,58 بالمائة منذ بداية السنة).

وحقق موروكو ستوك انديكس 20 الذي يعكس اداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، من جانبه زائد 0,88 في المائة ليبلغ 991,60 نقطة (زائد 7,23 بالمائة منذ بداية السنة الجارية).

فيما سجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يشمل الأسهم المتداولة على أساس مستمر، زيادة ب 0,88 في المائة محققا 9.879,29 نقطة (زائد 7,5 بالمائة منذ بداية السنة).

كما سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” زيادة بنسبة 0,57 في المائة، محققا 919,31 نقطة.