ملف الصباح
الأمـن يحـكـم لـيـالـي أكـاديـر
اختفاء ظواهر الخروج بعد الإفطار والنزوح الجماعي نحو كورنيش المدينة للتمتع برياضة المشي غيّرت إجراءات الحجر وفرض حالة الطوارئ الصحية التي أملتها جائحة كورونا، مختلف المعالم والمظاهر والطقوس الرمضانية بأكادير، التي ألفها أهلها منذ عقود، ويحرصون على إبرازها طيلة شهر رمضان. وتسترسل ليالي رمضان بسوس على وقع الفراغ الذي يسطوأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.