توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة لليوم (الخميس)، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة على السواحل الوسطى، مع نزول أمطار جد خفيفة ومحلية.

كما ستتكون بعض الكتل الضبابية والسحب المنخفضة على سواحل البحر الأبيض المتوسط وأيضا على السواحل والسهول الشمالية ، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات المطرية الضعيفة.

وسيظل الطقس قليل السحب أو صحوا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشمال على السواحل الوسطى والجنوبية، ومن الجنوب ضعيفة إلى معتدلة

بالجنوب-الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 14 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة . وستكون ما بين 10 و16 درجة بباقي الأرجاء .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 17 و23 درجة بكل من المرتفعات والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 26 و 32 درجة بمناطق السايس وهضاب الفوسفاط والسهول المتواجدة غرب الأطلس وسوس والجنوب- الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و 35 درجة بأقصى الجنوب والجنوب- الشرقي للمملكة .