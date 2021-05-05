الأولى
التحقيق في شطط دركيين
أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، دركيين بكوكبة للدراجات النارية تابعين لسرية سوق أربعاء الغرب، على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك بالرباط، قصد التحقيق معهما بشبهة الإيذاء العمدي، بعدما أصيب شاب بجروح خطيرة أثناء محاولته اجتياز سد قضائي بمدخل الطريق السيار بين طنجة والقنيطرة، ومازالأكمل القراءة »
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