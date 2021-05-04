ميدلت .. تنظيم حملة طبية بمستشفى القرب بالريش

تم، نهاية الأسبوع الماضي، تنظيم حملة طبية بمستشفى القرب بالريش (إقليم ميدلت)، لفائدة العديد من المرضى الذين تأخرت مواعيدهم الطبية.

وتأتي هذه المبادرة التضامنية والإنسانية في إطار التخفيف من لائحة الانتظار التي يعرفها مستشفى القرب بالريش، مع استفادة مجموعة من المرضى المنتمين للريش ومناطق أخرى.

وذكر محمد اجبيلو، مدير مستشفى القرب بالريش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحملة نظمت بشراكة وتعاون مع مركز الأنكولوجيا التابع للمستشفى الجامعي في وجدة والعديد من الفعاليات الجمعوية.

وأشار اجبيلو إلى أن هذه المبادرة الإنسانية استفاد منها نحو 36 شخصا، مع إجراء 36 عملية جراحية، ضمنها ست عمليات جراحية كبرى.

وبعدما أكد أنه سيتم تنظيم حملة طبية أخرى في غضون شهرين، أبرز السيد اجبيلو أنه استفاد من هذه العملية سكان منطقة الريش والمواطنون المنحدرون من المناطق الجبلية في جماعات تونفيت وإملشيل وبومية بإقليم ميدلت.

وشارك في هذه الحملة الطبية جراحون ينتمون للمستشفى الجامعي في وجدة والطاقم الطبي الذي يعمل في مستشفى القرب بالريش.

(ومع)