بورصة البيضاء…شبه استقرار في وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الثلاثاء)، شبه استقرار في وتيرة التداولات، نتيجة ارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي مازي، بـ 0,01% إلى 11.854,53 نقطة.

وبالمقابل، خسر مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,03% ليستقر عند 967,05 نقطة، فيما استقر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، عند 9.638,63 نقطة (-0,01%).

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، بقي كل من “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” دون تغيير، بـ 10.942,58 و10.125,21 نقطة على التوالي.

وبدوره، استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 899,81 نقطة (-0,15%).