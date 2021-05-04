جهة الشمال… توقيع اتفاقية للنهوض بالتربية على المواطنة

وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة واللجنة الجهوية لحقوق الانسان، أمس (الاثنين) بتطوان، على اتفاقية شراكة للنهوض بالتربية على المواطنة وترسيخ قيم حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.

وأبرزت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان أن هذه الاتفاقية، التي وقعتها رئيسة اللجنة، سلمى الطود، ومدير الأكاديمية، محمد عواج، تأتي تفعيلا للاتفاقية الإطار للتعاون والشراكة التي تجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتروم الاتفاقية النهوض بالتعاون بين الجانبين قصد تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، ونشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والنهوض بها فكرا وممارسة، و إرساء قيم التسامح والتفاهم والاحترام وتدبير الإختلاف ونبذ العنف ، و العمل على تطوير وتقوية كفايات وقدرات مؤطرات ومؤطري نوادي حقوق الإنسان في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومقاربة النوع.

كما تسعى هذه الاتفاقية أيضا، إلى مواصلة التنظيم المشترك للتظاهرات والأنشطة التربوية واللقاءات الثقافية والاجتماعية والفنية الإشعاعية في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، والمساهمة في النهوض بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والأحداث في خلاف مع القانون بالمؤسسات السجنية، ومراكز الإصلاح وحماية الطفولة، والتلاميذ الأجانب، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

(ومع)